«Атон» вводит плату за продажу бумаг с иностранным хранением внутри брокера

Инвестиционная компания (ИК) «Атон» вводит комиссию за внутреннюю продажу клиенту ИК ценных бумаг, которые хранятся в иностранной организации, осуществляющей учет прав для таких инструментов, без изменения такого места хранения, следует из новой редакции регламента оказания ИК брокерских услуг клиентам.
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