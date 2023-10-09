«Атон» вводит плату за продажу бумаг с иностранным хранением внутри брокера

Инвестиционная компания (ИК) «Атон» вводит комиссию за внутреннюю продажу клиенту ИК ценных бумаг, которые хранятся в иностранной организации, осуществляющей учет прав для таких инструментов, без изменения такого места хранения, следует из новой редакции регламента оказания ИК брокерских услуг клиентам.