РКК "Энергия" рассматривает несколько проектов пилотируемых облетов Луны, о чем сообщил Владимир Соловьев.
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Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
Господа "учёные", вам на Земле делать нечего? Запулить миллионы денег в космос в"черную дыру" хотите? А вы у народа России об этом спросили? Может им пенсию добавить надо? или на другие нужды денег добавить?