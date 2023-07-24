Николай Дроздов находится дома и чувствует себя хорошо

После пребывания в медицинском учреждении известный телеведущий и специалист-зоолог и биогеограф вернулся домой к любимой супруге Татьяне Петровне, информирует tvzvezda.
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