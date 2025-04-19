Дрю Карпышин и Джесси Скай раскрыли некоторые детали своей космической RPG Exod...

Дрю Карпышин и Джесси Скай раскрыли некоторые детали своей космической RPG ExodusСтудия Archetype Entertainment, созданная экс-сотрудниками BioWare Джеймсом Алленом и Дрю Карпышиным, представила Q&A-видео с подробностями научно-фантастической RPG Exodus.
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