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Киберполиция РФ: Защитите смартфон с помощью 5 простых шагов безопасности

Киберполиция РФ: Защитите смартфон с помощью 5 простых шагов безопасности

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД РФ выпустило рекомендации по защите смартфонов. Меры включают сложные пароли и биометрию, чтобы предотвратить мошенничество с банковскими приложениями и аккаунтами.

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