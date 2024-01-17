ГИБДД предупредила пермяков о гололедице

Это может представлять опасность как для водителей, так и для пешеходов.ГИБДД Прикамья предупредила о возможном снежном накате и образовании гололедицы на дорогах из-за изменения погодных условий и потепления.
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