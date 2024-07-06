Глава ведомства поручил представить доклад по доводам обращения жительницы Челябинской области

В средствах массовой информации опубликовано обращение к руководству ведомства жительницы Челябинской области, в котором сообщается, что в апреле текущего года два подростка на электросамокате совершили наезд на девушку.
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