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В Севастополе арестовали бомжа за осквернение Вечного огня

В Севастополе арестовали бомжа за осквернение Вечного огня

В Севастополе предстанет перед судом 36-летний гражданин без определенного места жительства, который обвиняется в том, что ночью 12 апреля 2024 года, находясь в состоянии опьянения, «осквернил символ воинской славы России, затушив при этом пламя Вечного огня у Мемориала героической обороны Севастополя 1941-1942 гг».

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