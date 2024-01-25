Из потерпевшего крушение в провинции Бадахшан российского самолета украдены 1,2 млн долларов США

Из потерпевшего крушение в провинции Бадахшан российского самолета украдены 1,2 млн долларов СШАИз потерпевшего крушение в афганской провинции Бадахшан российского самолета были украдены один миллион 200 тысяч долларов США, сообщает афганское независимое издание Hasht e Subh со ссылкой на местные источники в провинции.