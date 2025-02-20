Марочко: Боевики ВСУ массово сжигают тела своих сослуживцев для невозможности их идентификации

Бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие, продвигаясь в Волчанске Харьковской области, обнаруживают так называемые «братские могилы» солдат Вооруженных сил Украины.
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