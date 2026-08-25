Роль Эдика в «Кавказской пленнице» сделала его кумиром миллионов — почему Руслану Ахметову потом почти не давали больших ролей

Фразы незадачливого водителя санитарной машины Эдика из «Кавказской пленницы» мгновенно разлетелись на цитаты по всему Советскому Союзу, а сказочный образ хана Ратмира в экранизации «Руслана и Людмилы» закрепил за Русланом Ахметовым статус одного из самых ярких и фактурных артистов своего поколения.