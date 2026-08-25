TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 042 подписчика

Роль Эдика в «Кавказской пленнице» сделала его кумиром миллионов — почему Руслану Ахметову потом почти не давали больших ролей

Роль Эдика в «Кавказской пленнице» сделала его кумиром миллионов — почему Руслану Ахметову потом почти не давали больших ролей

Фразы незадачливого водителя санитарной машины Эдика из «Кавказской пленницы» мгновенно разлетелись на цитаты по всему Советскому Союзу, а сказочный образ хана Ратмира в экранизации «Руслана и Людмилы» закрепил за Русланом Ахметовым статус одного из самых ярких и фактурных артистов своего поколения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии