В Пензе создадут мемориальный комплекс, посвященный участникам СВО

В среду, 24 апреля, в региональном отделении фонда «Защитники Отечества» состоялась встреча первого заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова с женами участников специальной военной операции.
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