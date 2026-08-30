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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Балтика» сыграет в гостях с «Родиной» в 6-м туре РПЛ. Матч начнется в 15:00

« Балтика » сыграет в гостях с « Родиной » в матче 6-го тура Альфа-Банк РПЛ . Таблица РПЛ Статистика РПЛ.

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