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Царьград

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ActBlue: американцы пожертвовали 27,5 млн долларов на кампанию Харрис за 5 часов

ActBlue: американцы пожертвовали 27,5 млн долларов на кампанию Харрис за 5 часов

После того, как Байден снял свою кандидатуру с президентской гонки, стало известно, сколько денег собрали американцы для Харрис.

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