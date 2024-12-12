Как награждали «Протон-Импульс» на премии «Орловский бизнес»

«Протон-Импульс» признан победителем премии «Орловский бизнес-2024» в номинации «Работодатель года». «Орловские новости» публикуют фото с церемонии награждения лауреата, которая прошла 6 декабря в банкетном зале «Горький Холл».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)