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Сбой на Ближнем Востоке: когда ждать нефть по 100 долларов

Сбой на Ближнем Востоке: когда ждать нефть по 100 долларов

На рынке сырья наблюдается слишком много «успокоенности» и ощущения контроля. Однако на самом деле ситуация может очень быстро выйти из-под управления и предсказуемости, стоит лишь событиям выйти за пределы привычного уровня эскалации.

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