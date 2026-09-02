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Одесский порт попал под ФАБы и «Искандеры», дроны били по целям в Тернополе

Одесский порт попал под ФАБы и «Искандеры», дроны били по целям в Тернополе

В ночь на 2 сентября российские войска провели очередную серию атак в отношении объектов на подконтрольных противнику территориях.

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