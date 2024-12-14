Глава АвтоВАЗа рассказал, когда Lada сможет выдавить с рынка «китайцев»

Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов прокомментировал ситуацию на российском автомобильном рынке, отметив, что в текущих условиях конкуренция с китайскими брендами становится серьезным вызовом для отечественного автопрома.
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