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Царьград

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«НГС»: Ветеран СВО на костылях не смог уехать на такси в Красноярске, водитель ему отказал

«НГС»: Ветеран СВО на костылях не смог уехать на такси в Красноярске, водитель ему отказал

Ветерану СВО пришлось вызвать другое такси, потому что первый водитель отказался везти его на переднем сиденье, отменил заказ и уехал.

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