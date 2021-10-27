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Как газ был закуплен и доставлен в Республику Молдова

Как газ был закуплен и доставлен в Республику Молдова

Компания из польской группы PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo) вместе с американо-украинским концерном ERU выиграла тендер на продажу объема в один миллион кубометров газа, организованный молдавской компанией Energocom, передает Noi.

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