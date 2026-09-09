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Хетчбэк Audi A2 вернулся с запасом хода на 650 км и ценой в 4 млн рублей

Хетчбэк Audi A2 вернулся с запасом хода на 650 км и ценой в 4 млн рублей

Audi представила электрический хетчбэк A2 e-tron, который будет самым экономичным электрокаром в истории немецкой марки.

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