Письмо: "Разочарование в муже"

Некоторые описания в письмах бывают загадочными даже для меня. Уверена, они для самих авторов загадочны не меньше.
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