Лига Европы. Cтыковые матчи. «Рома» в гостях у «Фейеноорда», «Милан» сыграет с «Ренном»

Также в четверг «Милан» примет «Ренн». Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.
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