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В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января

В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT разъяснил, что с 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд значительных законодательных изменений, которые коснутся как экономических, так и социальных сфер жизни граждан.

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