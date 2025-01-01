В Госдуме рассказали, какие законы вступают в силу с 1 января

Депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с RT разъяснил, что с 1 января 2025 года в России вступает в силу ряд значительных законодательных изменений, которые коснутся как экономических, так и социальных сфер жизни граждан.