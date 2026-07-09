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Аргументы недели

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Дмитрий Губерниев посоветовал парам заняться совместным спортом

Дмитрий Губерниев посоветовал парам заняться совместным спортом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев решил дать россиянам неожиданный рецепт семейного счастья. По его мнению, лучший способ спасти или укрепить брак — это не походы к психологу, а совместные занятия физкультурой.

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