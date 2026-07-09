Дмитрий Губерниев посоветовал парам заняться совместным спортом

Известный комментатор Дмитрий Губерниев решил дать россиянам неожиданный рецепт семейного счастья. По его мнению, лучший способ спасти или укрепить брак — это не походы к психологу, а совместные занятия физкультурой.
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