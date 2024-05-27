Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 021 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    чё, тоже из-за подорожания какао-бобов?Замороженные ягод...
  • АНГЕЛ АНГЕЛ
    Почему политикам, чиновникам не установят зарплаты в размере минимальной пенсии в России, если на нее может прожить п...Законы, вступающи...
  • Алекс Архипов
    Надо не зеркально, а многократно.Силуанов пообещал...

Депутат Горелкин призвал вносить в реестр иноагентов группы в соцсетях

В реестр иностранных следует вносить не только сайты, но и группы в социальных сетях. Такое мнение 27 мая выразил зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх