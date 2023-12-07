Врач Мурзина: тяжелый кашель может указывать на микоплазменную пневмонию

Число случаев заболевания микоплазменной пневмонией в последнее время растет. Врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» Оксана Мурзина рассказала в беседе с «Прайм», как распознать «странную» инфекцию и какими методами можно от нее избавиться.