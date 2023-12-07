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Врач Мурзина: тяжелый кашель может указывать на микоплазменную пневмонию

Врач Мурзина: тяжелый кашель может указывать на микоплазменную пневмонию

Число случаев заболевания микоплазменной пневмонией в последнее время растет. Врач-педиатр, неонатолог АО «Медицина» Оксана Мурзина рассказала в беседе с «Прайм», как распознать «странную» инфекцию и какими методами можно от нее избавиться.

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