Фестиваль "ГИТИС-ФЕСТ". "Театральное Поволжье-2024" - победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив

В Самаре завершился первый этап "Театрального Поволжья-2024". Более 160 участников - актеры театра и студенты театральных вузов из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также победители конкурса "Театральное Поволжье" - собрались на борту теплохода "Александр Попов", где состоялись мастер-классы и обсуждения показов с театральными экспертами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии