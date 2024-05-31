Фестиваль "ГИТИС-ФЕСТ". "Театральное Поволжье-2024" - победитель конкурса Президентского фонда культурных инициатив

В Самаре завершился первый этап "Театрального Поволжья-2024". Более 160 участников - актеры театра и студенты театральных вузов из 14 регионов Приволжского федерального округа, а также победители конкурса "Театральное Поволжье" - собрались на борту теплохода "Александр Попов", где состоялись мастер-классы и обсуждения показов с театральными экспертами.