Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года.фото: edu.gov.ru--> Минпросвещения запустило Единый календарь образовательных событий для информирования школьников, родителей, педагогов, руководителей и методистов образовательных организаций о проводимых образовательных мероприятиях.