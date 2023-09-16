Он формируется и ежеквартально обновляется в течение всего года.фото: edu.gov.ru--> Минпросвещения запустило Единый календарь образовательных событий для информирования школьников, родителей, педагогов, руководителей и методистов образовательных организаций о проводимых образовательных мероприятиях.
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