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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Дух «Героев Меча и Магии III» и графика мобильных игр: девять минут геймплея Heroe...

Дух «Героев Меча и Магии III» и графика мобильных игр: девять минут геймплея Heroe...

Дух «Героев Меча и Магии III» и графика мобильных игр: девять минут геймплея Heroes of Might & Magic: Olden EraВслед за вчерашним анонсом Heroes of Might & Magic: Olden Era немецкий портал PC Games опубликовал предварительный обзор будущей тактической стратегии от Ubisoft и разработчиков из студии Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead).

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