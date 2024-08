Дух «Героев Меча и Магии III» и графика мобильных игр: девять минут геймплея Heroe...

Дух «Героев Меча и Магии III» и графика мобильных игр: девять минут геймплея Heroes of Might & Magic: Olden EraВслед за вчерашним анонсом Heroes of Might & Magic: Olden Era немецкий портал PC Games опубликовал предварительный обзор будущей тактической стратегии от Ubisoft и разработчиков из студии Unfrozen (Iratus: Lord of the Dead).