iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

38 подписчиков

Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь

Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь

HyFlux использует холод жидкого водорода для охлаждения полностью сверхпроводящего двигателя и обходит по удельной мощности NASA Британский стартап HyFlux разрабатывает полностью сверхпроводящий электромотор для авиации, используя в качестве хладагента жидкий водород, который в любом случае должен находиться на борту водородного самолёта.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым