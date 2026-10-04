Британский стартап построил сверхпроводящий мотор на 20 кВт/кг — но водородная авиация, ради которой он создан, может не взлететь

HyFlux использует холод жидкого водорода для охлаждения полностью сверхпроводящего двигателя и обходит по удельной мощности NASA Британский стартап HyFlux разрабатывает полностью сверхпроводящий электромотор для авиации, используя в качестве хладагента жидкий водород, который в любом случае должен находиться на борту водородного самолёта.
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