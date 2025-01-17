В России предложили создать Фонд развития общественного транспорта

Средний возраст зарегистрированного парка городских пассажирских автобусов составляет больше 14 лет. Чтобы привести к нормативам весь подвижной состав в регионах, темпы обновления нужно ускорить в несколько раз и затем просто все делать вовремя, не доводить автопарк до аварийного состояния, создав Фонд развития общественного транспорта.