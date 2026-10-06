Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Забудьте про скучные медицинские справочники и унылые лекции по анатомии. Сегодня у нас на повестке дня настоящий прорыв в отечественном здравоохранении: столичная поликлиника пополнилась дипломированным специалистом, которая готова лечить не банальное ОРВИ, а коварных демонов.

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Бобкина Татьяна

А не стыдно такую бредятину писать! Что национальность свидетельствует о профнепригодности? К чему раздувать такую межнациональную рознь. Я лежала в хирургии и там студенты- медики не только из Ср. Азии, но из Африки подробатывали. Очень ответственные и старательные ребята