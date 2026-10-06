Таджичку с дипломом врача приняли на работу в поликлинику Москвы. Это страшно, но такие «профессионалы» будут лечить россиян

Забудьте про скучные медицинские справочники и унылые лекции по анатомии. Сегодня у нас на повестке дня настоящий прорыв в отечественном здравоохранении: столичная поликлиника пополнилась дипломированным специалистом, которая готова лечить не банальное ОРВИ, а коварных демонов.
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Срочно в Думу.
Караул!!!!!
А не стыдно такую бредятину писать! Что национальность свидетельствует о профнепригодности? К чему раздувать такую межнациональную рознь. Я лежала в хирургии и там студенты- медики не только из Ср. Азии, но из Африки подробатывали. Очень ответственные и старательные ребята
ПЦ!
Был на приеме у терапевта - таджички, больше не пойду вследствие её безграмотности.
Саму дочь шайтана поставили ЛЕЧИТЬ москвичей!!! Идиотизм в России переходит все мыслимые и немыслимые границы!.. Скоро ждём такого ШАЙТАНА и в Кремле!..
Где такая Дичь????
Звездец подкрался к нам со средней азии!!!Вопрос! А на Руси ,что уже некому гонять шайтанов,демонов и джинов!!!!???
Это для таких "врачей" Собянин понастроил поликлиник. Лучше бы кадрами озаботился.