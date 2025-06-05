Маск опубликовал видео с Трампом с тусовки Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск в контексте своего публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом перепостил в соцсети X сообщение другого пользователя, в котором содержится репортаж телеканала MSNBC .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии