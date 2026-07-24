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«За шутку не заблокируют»: Названы переводы, которые могут попасть под антифрод-проверку

«За шутку не заблокируют»: Названы переводы, которые могут попасть под антифрод-проверку

Комментарий к переводу, будь то в виде шутки или нестандартной фразы, сам по себе не считается отдельным признаком мошеннического перевода в соответствии с 161-ФЗ, считает заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.

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