«За шутку не заблокируют»: Названы переводы, которые могут попасть под антифрод-проверку

Комментарий к переводу, будь то в виде шутки или нестандартной фразы, сам по себе не считается отдельным признаком мошеннического перевода в соответствии с 161-ФЗ, считает заместитель руководителя отдела предотвращения мошенничества финтех-компании Paygine Роман Агабаев.