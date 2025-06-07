«Они ничего не знали»: Зеленский рассказал про операцию СБУ «Паутина»

Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Комментарии
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Daddy Bo
Единственная цель - отмазать от ответственности попавшихся водителей.
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11 час.
brigadier21 Snytsarienko
Повреждения самолётов не очень сильны, машины не имели топлива в баках, гореть там было нечему. Больше конечно обидно и досадно, что &quot;Контора&quot; в Челябинске оказалась дырявой как насильник на зоне, но оно так вообще везде, где люди не понимают, что идёт настоящая война на полное уничтожение одной из сторон. И силовикам надо выполнять свои служебные обязанности с полной самоотдачей, а не сначала крышевать всякую мутную сволочь, а потом от неё-же и огребать, т.к. работает эта сволочь без всяких проверок и имеет время на подготовку ДРГ к &quot;акциям&quot;. Каждый рубль, полученный &quot;погонами&quot; во взятке - это плата за кровь и жизни собственных граждан, кто знает - кто именно погибнет при &quot;акции&quot;, может сын, брат или племянник этого &quot;погона&quot;...
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Юрий Золотарев
Нну, жидо-бандероССУЧОНОК!!! У тебя всё меньше шансов остаться в живых!! Будешь визжать перед смертью от страха, как приговорённая крыса!!
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