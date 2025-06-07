Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл детали спецоперации СБУ «Паутина», проведенной 1 июня 2025 года, в результате которой были поражены российские военные аэродромы.
«Они ничего не знали»: Зеленский рассказал про операцию СБУ «Паутина»
Комментарии
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Daddy Bo
Единственная цель - отмазать от ответственности попавшихся водителей.
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11 час.
brigadier21 Snytsarienko
Повреждения самолётов не очень сильны, машины не имели топлива в баках, гореть там было нечему. Больше конечно обидно и досадно, что "Контора" в Челябинске оказалась дырявой как насильник на зоне, но оно так вообще везде, где люди не понимают, что идёт настоящая война на полное уничтожение одной из сторон. И силовикам надо выполнять свои служебные обязанности с полной самоотдачей, а не сначала крышевать всякую мутную сволочь, а потом от неё-же и огребать, т.к. работает эта сволочь без всяких проверок и имеет время на подготовку ДРГ к "акциям". Каждый рубль, полученный "погонами" во взятке - это плата за кровь и жизни собственных граждан, кто знает - кто именно погибнет при "акции", может сын, брат или племянник этого "погона"...
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8 час.
Юрий Золотарев
Нну, жидо-бандероССУЧОНОК!!! У тебя всё меньше шансов остаться в живых!! Будешь визжать перед смертью от страха, как приговорённая крыса!!
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3 час.
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