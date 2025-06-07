«Они ничего не знали»: Зеленский рассказал про операцию СБУ «Паутина»

brigadier21 Snytsarienko

Повреждения самолётов не очень сильны, машины не имели топлива в баках, гореть там было нечему. Больше конечно обидно и досадно, что "Контора" в Челябинске оказалась дырявой как насильник на зоне, но оно так вообще везде, где люди не понимают, что идёт настоящая война на полное уничтожение одной из сторон. И силовикам надо выполнять свои служебные обязанности с полной самоотдачей, а не сначала крышевать всякую мутную сволочь, а потом от неё-же и огребать, т.к. работает эта сволочь без всяких проверок и имеет время на подготовку ДРГ к "акциям". Каждый рубль, полученный "погонами" во взятке - это плата за кровь и жизни собственных граждан, кто знает - кто именно погибнет при "акции", может сын, брат или племянник этого "погона"...