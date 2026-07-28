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The 'Southern Front' Of The Ukrainian Conflict Is Heating Up

The 'Southern Front' Of The Ukrainian Conflict Is Heating Up

The 'Southern Front' Of The Ukrainian Conflict Is Heating Up Authored by Andrew Korybko, The most recent phase of the Ukrainian Conflict has been characterized by the “war of attrition” that the US has been waging against Russia through Ukraine after Trump decided to “escalate to de-escalate”.

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