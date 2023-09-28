The Herald: Риккардо вернётся не раньше Гран При США

Getty Images / Red Bull Content PoolПосле перелома руки, полученного в тренировке Гран При Нидерландов и последовавшей операции, Даниэль Риккардо пропустил все гонки, начиная с «Зандворта» по «Сузуку» и, похоже, не вернётся в кокпит до Остина, поскольку в команде не намерены прибегать к услугам австралийца на этапе в Дохе.