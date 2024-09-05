Трамп предрек США новую Великую депрессию

Соединенные Штаты окажутся в экономическом кризисе, сравнимом с Великой депрессией 1929-1939 годов, в случае победы на президентских выборах вице-президента США Камалы Харрис, заявил в среду кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.