Трамп предрек США новую Великую депрессию

Соединенные Штаты окажутся в экономическом кризисе, сравнимом с Великой депрессией 1929-1939 годов, в случае победы на президентских выборах вице-президента США Камалы Харрис, заявил в среду кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
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