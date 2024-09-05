Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 155 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гарий Щерба
    А эти  ПОДХАЛИМЫ ПШЕЦКИЕ ХОТЯТ ВСЁ , НО , НЕ ЗА СВОИ ДЕНЬГИ ...!!!!!В Польше хотят по...
  • Вовладар Даров
    А Киев кто чтобы диктовать условия?Кулеба пожаловалс...
  • vitaly yanushkevich
    Еврейские, а кишка не лопнет? Хочет ЗАСТАВИТЬ Путина! Ай Моська, знать она сильна, коль лает на слона?!Зеленский пообеща...

Трамп предрек США новую Великую депрессию

Трамп предрек США новую Великую депрессию

Соединенные Штаты окажутся в экономическом кризисе, сравнимом с Великой депрессией 1929-1939 годов, в случае победы на президентских выборах вице-президента США Камалы Харрис, заявил в среду кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх