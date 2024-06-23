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Белоусова скоро завалят работой: депутат Госдумы предложил раздать каждому генералу по миллиарду. Он себя тоже имел в виду?

Белоусова скоро завалят работой: депутат Госдумы предложил раздать каждому генералу по миллиарду. Он себя тоже имел в виду?

Вчера 3K прочитали Генерал-лейтенант Андрей Гурулев отличается сильным характером. А также довольно интересными высказываниями.

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Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
&quot;Как одену портупею, всё тупею и тупею&quot;. Решительных военных надо много на фронте. Но в тылу, особо при экономике и финансах нужны иные таланты(воровство не в счет).
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14 час.
А
Александр
Получат, а их жены скажут мало. Надо три. А, может, не хапуг, а настоящих генералов поискать или повысить до этого звания достойных? Путин недавно сказал, что где-то видел таких. Гурулев, наверное, в ГД отсидел не то место. Хорошо хрустальные мосты в генеральские приемные не предложил строить.
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13 час.
t
tatyanadavydkina
Отдать эти деньги вдовам и сиротам от СВО. Генералы итак неплохо поживают
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13 час.

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