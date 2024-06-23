Белоусова скоро завалят работой: депутат Госдумы предложил раздать каждому генералу по миллиарду. Он себя тоже имел в виду?

"Как одену портупею, всё тупею и тупею". Решительных военных надо много на фронте. Но в тылу, особо при экономике и финансах нужны иные таланты(воровство не в счет).

А

Александр

Получат, а их жены скажут мало. Надо три. А, может, не хапуг, а настоящих генералов поискать или повысить до этого звания достойных? Путин недавно сказал, что где-то видел таких. Гурулев, наверное, в ГД отсидел не то место. Хорошо хрустальные мосты в генеральские приемные не предложил строить.