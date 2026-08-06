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Врач Кокин: смех позволяет снизить артериальное давление

Врач Кокин: смех позволяет снизить артериальное давление

Врач Евгений Кокин в четверг проинформировал о том, что смех способен снижать артериальное давление и положительно влиять на состояние сосудов, давая возможность избегать проблем и стабилизировать состояние.

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