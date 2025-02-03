КТРВ разрабатывает необитаемый подводный аппарат Российский АНПА «Клавесин-1Р». Фото ИПМТ ДВО РАНСтало известно об очередном российском проекте в области необитаемой подводной техники.
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КТРВ разрабатывает необитаемый подводный аппарат Российский АНПА «Клавесин-1Р». Фото ИПМТ ДВО РАНСтало известно об очередном российском проекте в области необитаемой подводной техники.
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