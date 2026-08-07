В Латвии призвали похитить президентов России и Белоруссии Военные в Латвии призвали похитить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и .
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В Латвии призвали похитить президентов России и Белоруссии Военные в Латвии призвали похитить президентов России и Белоруссии Владимира Путина и .
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