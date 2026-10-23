Гуляш, фондю и гаспачо сегодня можно встретить в меню ресторанов по всему миру. Но история этих блюд связана не с высокой кухней, а с повседневной едой людей, которым приходилось подолгу находиться вдали от дома.
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