В Киеве заявили о «частичном успехе ВСУ» южнее Клещеевки и одновременно о контратаках ВС РФ сразу на трёх направлениях в районе Артёмовска

Украинские войска продолжают попытки вклиниться в оборону ВС РФ в районе Артёмовска. С этой целью на данное направление перебрасываются резервные подразделения – уже из тех, которые должны были ещё в июне «осуществить полное окружение Бахмута».
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