Прогноз погоды в Крыму на 19 апреля В Симферополе +24 и малооблачно В Севастополе +16 и ясноВ Евпатории +17 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +16 и ясноВ Джанкое +17 и ясноВ Ялте +17 и малооблачноВ Алуште +18 и малооблачноВ Керчи +18 и ясноВ Армянске +18 и ясноВ К.