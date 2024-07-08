Мария Багреева: обороты столичных ИТ-компаний выросли на 42%

Обороты ИТ-компания Москвы за четыре первых месяца текущего года составили 1,3 трлн рублей – это на 42% больше в сопоставимых ценах, чем в январе – апреле 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
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