Мария Багреева: обороты столичных ИТ-компаний выросли на 42%

Обороты ИТ-компания Москвы за четыре первых месяца текущего года составили 1,3 трлн рублей – это на 42% больше в сопоставимых ценах, чем в январе – апреле 2023 года, сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.