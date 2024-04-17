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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгения Медведева: «Журналистика в фигурном катании стала более лояльна к спортсменам. Раньше постоянно были нападки, что-то не так скажешь – тебе кранты»

– Как-то получилось, что, когда нас закрыли, журналистика в фигурном катании стала более лояльна к своим спортсменам, наконец-то.

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