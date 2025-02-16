Рабочие в Греции заблокировали грузовики с 350 тоннами тротила для Украины

В городе Лаврио, расположенном в Восточной Аттике, активисты Рабочего центра провели акцию протеста, в результате которой были заблокированы грузовые автомобили, перевозившие 350 тонн тротила на завод греческой оборонной промышленности EAS.
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