Военнослужащие президентской бригады ВСУ попали в плен, и передали ценные сведения Юлия СоколоваСемеро военнослужащих специального военного подразделения ВСУ сложили оружие в городе Великая Новоселка и сдались в плен.
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